Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 гроша 1936 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,800,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 гроша
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 12500 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Где продать?
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