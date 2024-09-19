2 гроша 1936 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 12500 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

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