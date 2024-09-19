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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1936 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 гроша 1936 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 гроша 1936 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,800,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 12500 PLN. Торги состоялись 10 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 гроша 1936 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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