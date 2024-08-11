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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1939 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1939 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1939 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1939
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1939 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1670 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1939 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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