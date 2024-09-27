Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1939 года. Цинк. Отверстие (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк. Отверстие
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,72 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 15,324,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 5 грошей
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1939 года. Цинк. Отверстие. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6128 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 2100 EUR. Торги состоялись 28 мая 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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