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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1939 года. Цинк. Отверстие (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Цинк. Отверстие

Аверс монеты - 5 грошей 1939 года Цинк Отверстие - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 5 грошей 1939 года Цинк Отверстие - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,72 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 15,324,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1939
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1939 года. Цинк. Отверстие. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6128 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 2100 EUR. Торги состоялись 28 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 5 грошей 1939 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1939 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 грошей 1939 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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