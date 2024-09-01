Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1939 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (192)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1939 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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