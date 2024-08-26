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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1939 года. Цинк. Без отверстия (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Цинк. Без отверстия

Аверс монеты - 5 грошей 1939 года Цинк Без отверстия - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 5 грошей 1939 года Цинк Без отверстия - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,72 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1939
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1939 года. Цинк. Без отверстия. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
909 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 5 грошей 1939 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 5 грошей 1939 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3279 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5 грошей 1939 на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1939 на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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