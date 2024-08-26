5 грошей 1939 года. Цинк. Без отверстия (Польша, Немецкая оккупация)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1939 года. Цинк. Без отверстия. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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