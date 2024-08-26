Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1939 года. Цинк. Без отверстия (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк. Без отверстия
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,72 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 5 грошей
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1939 года. Цинк. Без отверстия. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 654 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
909 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3279 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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