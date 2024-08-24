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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 гроша 1939 года WJ. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - Пробные 2 гроша 1939 года WJ Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - Пробные 2 гроша 1939 года WJ Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 200

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1939
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1939 года со знаком WJ. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
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  • WCN (3)
Польша 2 гроша 1939 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 гроша 1939 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
2920 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
1130 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 2 гроша 1939 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 2 гроша 1939 WJ (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 гроша 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 гроша 1939 WJ (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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