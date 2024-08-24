Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 гроша 1939 года WJ. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 200
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 2 гроша
- Год 1939
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1939 года со знаком WJ. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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