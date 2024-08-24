Пробные 2 гроша 1939 года WJ. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 гроша 1939 года со знаком WJ. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность UNC (6)