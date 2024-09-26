Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 2 гроша Немецкой оккупации - Польша

type-coin
type-coin

2 гроша 1939 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1939 WJ Цинк 200 0 6
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Немецкой оккупации Все польские монеты польские монеты номиналом 2 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск