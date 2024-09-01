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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 1 грош Немецкой оккупации - Польша

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1 грош 1939 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1939 WJ Цинк 200 0 7
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