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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1923 года. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - 10 грошей 1923 года Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 10 грошей 1923 года Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 42,175,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1923 года. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9250 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1923 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1923 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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