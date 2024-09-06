Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1923 года. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 42,175,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 10 грошей
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1923 года. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9250 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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