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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

для обращения 10 грошей Немецкой оккупации - Польша

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10 грошей 1923

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1923 Цинк 42,175,000 0 52
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