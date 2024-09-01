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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Алюминиево-магниевый сплав

Аверс монеты - 5 марок 1943 года "Лодзинское гетто" Алюминиево-магниевый сплав - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 5 марок 1943 года "Лодзинское гетто" Алюминиево-магниевый сплав - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий-магний
  • Вес 1,03 гр
  • Диаметр 22,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 5 марок
  • Год 1943
  • Монетный двор Лодзь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 4500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 180 AUD
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU55 GCN
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1943 "Лодзинское гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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