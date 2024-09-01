Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Алюминиево-магниевый сплав
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий-магний
- Вес 1,03 гр
- Диаметр 22,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 5 марок
- Год 1943
- Монетный двор Лодзь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 4500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 180 AUD
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU55 GCN
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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