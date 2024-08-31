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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1943 года

Лодзинское гетто

Аверс
Реверс
20 марок 1943 Лодзинское гетто
Средняя цена 910 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
10 марок 1943 Лодзинское гетто Алюминий
Средняя цена 120 $
Продажи
2 607
Аверс
Реверс
10 марок 1943 Лодзинское гетто Алюминиево-магниевый сплав
Средняя цена 270 $
Продажи
0 210
Аверс
Реверс
10 марок 1943 Лодзинское гетто Серебро
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 марок 1943 Лодзинское гетто Алюминий
Средняя цена 130 $
Продажи
0 206
Аверс
Реверс
5 марок 1943 Лодзинское гетто Алюминиево-магниевый сплав
Средняя цена 90 $
Продажи
0 199
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