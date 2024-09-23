Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Алюминиево-магниевый сплав
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий-магний
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 10 марок
- Год 1943
- Монетный двор Лодзь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (210) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
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