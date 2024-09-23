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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Алюминиево-магниевый сплав

Аверс монеты - 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто" Алюминиево-магниевый сплав - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто" Алюминиево-магниевый сплав - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий-магний
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 10 марок
  • Год 1943
  • Монетный двор Лодзь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (210) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Алюминиево-магниевый сплав. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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