Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Серебро (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 10 марок
- Год 1943
- Монетный двор Лодзь
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Серебро. Это серебряная монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 4600 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.
Сохранность
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- Stary Sklep (2)
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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