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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Серебро (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 10 марок
  • Год 1943
  • Монетный двор Лодзь
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 марок 1943 года "Лодзинское гетто". Серебро. Это серебряная монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 4600 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
  • Stary Sklep (2)
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
3983 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1943 "Лодзинское гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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