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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1942 года

Лодзинское гетто

Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1942 Лодзинское гетто Первый выпуск
Средняя цена 750 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1942 Лодзинское гетто Второй выпуск
Средняя цена 600 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1942 Лодзинское гетто
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 2
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