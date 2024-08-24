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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Первый выпуск (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Первый выпуск

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" Первый выпуск - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" Первый выпуск - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий-магний
  • Вес 0,97 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Лодзь
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Первый выпуск. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе WDA - MiM за 12250 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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