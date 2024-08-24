10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Первый выпуск (Польша, Немецкая оккупация)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Первый выпуск. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе WDA - MiM за 12250 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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