Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Первый выпуск (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Первый выпуск
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий-магний
- Вес 0,97 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Лодзь
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Первый выпуск. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе WDA - MiM за 12250 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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