10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Второй выпуск (Польша, Немецкая оккупация)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Второй выпуск. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

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