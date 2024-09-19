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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Второй выпуск (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Второй выпуск

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" Второй выпуск - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" Второй выпуск - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Алюминий-магний
  • Вес 0,76 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Лодзь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Второй выпуск. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе CNG - May 1, 2024
Продавец CNG
Дата 1 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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