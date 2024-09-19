Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Второй выпуск (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Второй выпуск
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Алюминий-магний
- Вес 0,76 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Лодзь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Второй выпуск. Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- COINSNET (7)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Hess Divo (1)
- Höhn (1)
- InAsta (1)
- Karbownik (1)
- Künker (4)
- MARCINIAK (12)
- Möller (3)
- Niemczyk (7)
- Numimarket (5)
- Rzeszowski DA (6)
- SINCONA (1)
- Stack's (4)
- Stephen Album (2)
- Teutoburger (2)
- WCN (14)
- WDA - MiM (15)
- Wójcicki (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск