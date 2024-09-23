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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" (Польша, Немецкая оккупация)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 5 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Алюминий-магний
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Лодзь
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 3800 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 5 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
2135 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1942 "Лодзинское гетто" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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