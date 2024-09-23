Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто" (Польша, Немецкая оккупация)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Алюминий-магний
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Лодзь
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1942 года "Лодзинское гетто". Это алюминий-магниевая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на Лодзинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 553 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 3800 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.
Сохранность
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