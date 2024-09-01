Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1923 года. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Цинк
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1923 года. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72576 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 22 октября 2020.
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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