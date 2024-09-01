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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1923 года. Цинк (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - 20 грошей 1923 года Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 20 грошей 1923 года Цинк - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,97 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 40,025,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1923 года. Цинк. Это цинковая монета периода Немецкой оккупации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72576 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 22 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (18)
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Artemide Aste - April 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU55 CCG
Цена
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 20 грошей 1923 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 20 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 20 грошей 1923 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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