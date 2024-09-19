Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1938 года. Железо (Польша, Немецкая оккупация)
Разновидность: Железо
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 32,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Немецкая оккупация
- Номинал 50 грошей
- Год 1938
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1938 года. Железо. Это железная монета периода Немецкой оккупации. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
4359 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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