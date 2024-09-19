Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1938 года. Железо (Польша, Немецкая оккупация)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - 50 грошей 1938 года Железо - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация Реверс монеты - 50 грошей 1938 года Железо - цена монеты - Польша, Немецкая оккупация

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 32,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Немецкая оккупация
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1938
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1938 года. Железо. Это железная монета периода Немецкой оккупации. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Karbownik (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (6)
  • Numisbalt (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WDA - MiM (27)
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
4359 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 50 грошей 1938 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 50 грошей 1938 на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Немецкой оккупации Монеты Польши 1938 года Все польские монеты польские железные монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск