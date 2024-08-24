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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 10 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,0 гр
  • Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 234,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (586)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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