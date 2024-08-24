Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,0 гр
- Чистого серебра (0,5305 oz) 16,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 234,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (586)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1938 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (3)
- Bereska (2)
- Cieszyńskie CN (23)
- COINSNET (27)
- GGN (2)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- Janas (1)
- Karbownik (1)
- Katz (8)
- Künker (4)
- MARCINIAK (52)
- Monety i Medale (1)
- Niemczyk (125)
- Numedux (16)
- Numimarket (39)
- NUMIS Klitończyk (1)
- Numis Poland (17)
- Numisbalt (3)
- Numision (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (3)
- Rauch (1)
- Rio de la Plata (2)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (71)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- Stare Monety (6)
- Stary Sklep (1)
- Stephen Album (1)
- Tempus (2)
- WAG (3)
- WCN (84)
- WDA - MiM (40)
- Wójcicki (37)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 28
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1938 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск