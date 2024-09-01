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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1938 года WJ (Польша, II Республика)

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Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 21,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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