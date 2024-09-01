Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 грошей 1938 года WJ (Польша, II Республика)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 4,5 гр
- Диаметр 21,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 10 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск