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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 грошей 1938 года. Никелированное железо (Польша, II Республика)

Разновидность: Никелированное железо

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 грошей 1938 года. Никелированное железо. Это железная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 600 PLN. Торги состоялись 11 июня 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность F
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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