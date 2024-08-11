1 грош 1938 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1938 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность UNC (244) XF (2) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (28) MS66 (87) MS65 (66) MS64 (28) MS63 (7) RD (113) RB (82) BN (19) PL (3) + (3) Сервис NGC (171) PCGS (44) GCN (1) ECC (1)

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