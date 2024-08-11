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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1938 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1938 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1938 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,530,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1938
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (246)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1938 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 RD PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1938 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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