Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1938 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,530,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1938
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (246)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1938 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5800 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- Janas (4)
- MARCINIAK (11)
- Niemczyk (51)
- Numedux (1)
- Numimarket (9)
- Numis Poland (6)
- Numisbalt (7)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (27)
- Stack's (1)
- Stare Monety (2)
- Stary Sklep (30)
- TMAJK sro (1)
- WCN (8)
- WDA - MiM (29)
- Wójcicki (56)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 RD PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 12
Где продать?
Для продажи 1 грош 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск