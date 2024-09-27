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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт" Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт" Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22,1 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3218 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
5106 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF55 PCGS
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF62 PCGS
Цена
******
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1933 "Ромуальд Траугутт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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