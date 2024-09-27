Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3218 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

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