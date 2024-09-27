Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Без надписи PRÓBA
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 22,1 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3218 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 22000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (5)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
5106 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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