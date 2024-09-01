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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1933 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 19,7 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3289 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Bereska - April 15, 2020
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Bereska - April 15, 2020
Продавец Bereska
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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