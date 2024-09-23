Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 22 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4369 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP60 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP60 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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