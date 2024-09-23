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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1932 года "Полония" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1932 года "Полония" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1932 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4369 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1796 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP60 PCGS
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность AU
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP60 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша 10 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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