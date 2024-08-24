Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 30000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

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