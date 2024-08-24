Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Без надписи PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 22 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 30000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
5454 $
Цена в валюте аукциона 23500 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
5964 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF58 PCGS
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF58 PCGS
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF62+ NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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