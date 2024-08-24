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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский" Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский" Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 30000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
5454 $
Цена в валюте аукциона 23500 PLN
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
5964 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность PF62+ NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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