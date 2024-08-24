Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5372 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 54000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

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