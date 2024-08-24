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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Серебро Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Серебро Без надписи PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5372 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 54000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
3598 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
12756 $
Цена в валюте аукциона 54000 PLN
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF55 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF55 NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность PF60 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF60 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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