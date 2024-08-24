Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Без надписи PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. Без надписи PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 22 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Без надписи PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5372 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 54000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
3598 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
12756 $
Цена в валюте аукциона 54000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PF55 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность PF60 PCGS
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF60 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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