Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,62 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 154
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
6590 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
5987 $
Цена в валюте аукциона 25500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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