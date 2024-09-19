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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,62 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 154

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 16000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
6590 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
5987 $
Цена в валюте аукциона 25500 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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