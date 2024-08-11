Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 19,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5475 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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