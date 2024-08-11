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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 19,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5475 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3857 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stack's - August 12, 2016
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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