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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года (Польша, II Республика)

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Техническая информация

  • Металл Висмут
  • Вес 5,18 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года. Это висмутовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1389 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14000 PLN. Торги состоялись 14 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1934 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1934 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Для продажи 10 злотых 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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