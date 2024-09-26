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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: С надписью PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт" С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт" С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22,1 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4081 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1718 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1933 "Ромуальд Траугутт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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