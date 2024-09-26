Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: С надписью PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 22,1 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- CNG (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (8)
- Stary Sklep (3)
- WCN (23)
- WDA - MiM (2)
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1933 "Ромуальд Траугутт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск