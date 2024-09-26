Пробные 10 злотых 1933 года ZTK "Ромуальд Траугутт". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ромуальд Траугутт" со знаком ZTK. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14500 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

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