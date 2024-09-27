Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Клипа (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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