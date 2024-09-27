Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Клипа (Польша, II Республика)
Разновидность: С надписью PRÓBA. Клипа
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 30 гр
- Диаметр 34,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3989 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP55 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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