Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Клипа (Польша, II Республика)

Разновидность: С надписью PRÓBA. Клипа

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский" С надписью PRÓBA Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский" С надписью PRÓBA Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 30 гр
  • Диаметр 34,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1933 года "Ян III Собеский". С надписью PRÓBA. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 34000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (19)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
4336 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3989 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность SP55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1933 "Ян III Собеский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1933 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск