Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Клипа (Польша, II Республика)
Разновидность: Клипа
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 38 гр
- Диаметр 47,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 300
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF60 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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