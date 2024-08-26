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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Клипа (Польша, II Республика)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 38 гр
  • Диаметр 47,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF60 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
5038 $
Цена в валюте аукциона 4700 EUR
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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