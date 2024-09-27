Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Томпак (Польша, II Республика)
Разновидность: Томпак
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 10,3 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Томпак. Это томпаковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 27000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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