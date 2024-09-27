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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Томпак (Польша, II Республика)

Разновидность: Томпак

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм" Томпак - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм" Томпак - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 10,3 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 33 мм". Томпак. Это томпаковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 27000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность SP62 PCGS
Цена
7123 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность AU
Цена
6156 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1934 "Диаметр 33 мм" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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