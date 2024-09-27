Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Алюминий (Польша, II Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,45 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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