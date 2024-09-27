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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Алюминий (Польша, II Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый" Алюминий - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1925 года "Болеслав I Храбрый". Алюминий. Это алюминиевая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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