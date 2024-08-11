Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 52000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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