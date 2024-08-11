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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. С надписью PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Серебро С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Серебро С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 52000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (3)
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1545 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2194 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Berk - June 22, 2023
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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