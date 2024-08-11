Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. С надписью PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 22 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (53) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 52000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2194 $
Цена в валюте аукциона 8800 PLN
Продавец Berk
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP61 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?
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