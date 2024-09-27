Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1934 года (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Висмут
- Вес 3,84 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1934 года. Это висмутовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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