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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1934 года "Диаметр 23 мм". Никелированное железо (Польша, II Республика)

Разновидность: Никелированное железо

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4,97 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 130

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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