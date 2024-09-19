Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1934 года "Полония" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1934 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1934 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 4,40 гр
  • Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 250,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (322)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1934 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aste (1)
  • BAC (2)
  • Bid & Grow Auctions (1)
  • Cieszyńskie CN (6)
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (11)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • GGN (3)
  • Heritage (1)
  • Império Numis (1)
  • InAsta (1)
  • Katz (7)
  • MARCINIAK (22)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (47)
  • Numedux (5)
  • Numimarket (15)
  • Numis Poland (5)
  • Numis.be (3)
  • Numisbalt (2)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (35)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (22)
  • Tempus (5)
  • WAG (2)
  • WCN (36)
  • WDA - MiM (41)
  • Wójcicki (37)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Império Numis - June 2, 2024
Продавец Império Numis
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1934 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1934 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск