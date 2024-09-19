Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1934 года "Полония" (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 4,40 гр
- Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 250,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (322)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1934 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе WDA - MiM за 9600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Império Numis
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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