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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1934 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1934 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1934 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1934
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1934 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 5 грошей 1934 WJ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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