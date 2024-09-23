Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1934 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1934
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (236)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1934 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (2)
- COINSNET (12)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Janas (1)
- MARCINIAK (18)
- Niemczyk (49)
- Numedux (2)
- Numimarket (7)
- Numis Poland (8)
- Numisbalt (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rzeszowski DA (25)
- Stare Monety (6)
- Stary Sklep (3)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
- WCN (22)
- WDA - MiM (44)
- Wójcicki (29)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 12
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1934 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск