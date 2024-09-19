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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 11,0 гр
  • Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 6,510,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (317)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 820 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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