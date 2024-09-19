Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 11,0 гр
- Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 6,510,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (317)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
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