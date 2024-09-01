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Пробные 5 злотых 1934 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 8,8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1934 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3150 PLN. Торги состоялись 18 мая 2002.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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