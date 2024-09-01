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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1934 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 8,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1934 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3150 PLN. Торги состоялись 18 мая 2002.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
769 $
Цена в валюте аукциона 3150 PLN
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
******
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