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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 4,4 гр
  • Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,425,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (708)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6312 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
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Польша 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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