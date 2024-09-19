Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 4,4 гр
- Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,425,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (708)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6312 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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