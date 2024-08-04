Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 11,0 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 72000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (5)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stack's (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (30)
  • WDA - MiM (2)
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
989 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1118 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность PF61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1934 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск