Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 11,0 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 72000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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