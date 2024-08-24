Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1934
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2387 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 76000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
10951 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность MS64 BN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PF65 RB
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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