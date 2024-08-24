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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1934
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1934 года "Юзеф Пилсудский". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2387 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 76000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
10951 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность MS64 BN
Цена
******
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PF65 RB
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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