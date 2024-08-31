Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1936 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12,600,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе WDA - MiM за 3500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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