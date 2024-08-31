1 грош 1936 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе WDA - MiM за 3500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

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