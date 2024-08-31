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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1936 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1936 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1936 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,600,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе WDA - MiM за 3500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1936 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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