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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1927 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1927 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1927 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 17,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1927 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1927 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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