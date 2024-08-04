1 грош 1927 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1927 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность UNC (87) AU (2) XF (8) Сохранность (слабы) MS66 (10) MS65 (30) MS64 (18) MS63 (11) MS62 (1) MS60 (1) RB (26) BN (44) Сервис NGC (69) PCGS (1)

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