Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1927 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 17,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1927 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2259 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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