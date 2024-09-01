Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1932 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1932 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1932 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1932 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (19)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (4)
  • Numis Poland (3)
  • Numisbalt (9)
  • Rzeszowski DA (8)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (15)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (17)
  • Wójcicki (13)
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 грош 1932 WJ на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1932 года Все польские монеты польские бронзовые монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск