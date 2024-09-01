Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1932 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1932 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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