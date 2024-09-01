1 грош 1932 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1932 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность UNC (96) AU (2) XF (7) Сохранность (слабы) MS67 (9) MS66 (23) MS65 (25) MS64 (19) MS63 (6) MS62 (2) RD (13) RB (17) BN (54) Сервис NGC (67) PCGS (17)

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